Главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать тепла

Похолодание, которое пришло в Петербург и Ленинградскую область накануне,
В четверг погоду в Петербурге начал определять антициклон, поэтому осадков не будет, зато готовимся к морозной ночи. Температура в ночь на
Во второй половине пятницы к региону с запада приблизится очередной циклон — ROSA. Он вновь принесет осадки в виде снега и мокрого снега как в Петербург, так и в Ленобласть. Но поскольку циклон быстро смещается на восток, они пройдут в течение ночи, и воздух начнет прогреваться.
В субботу ветер снова подует в западном направлении, неся в регион теплый воздух. Так что днем в воскресенье,