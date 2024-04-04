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    Главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать тепла

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    3 комментария
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    Похолодание, которое пришло в Петербург и Ленинградскую область накануне, 3 апреля, продлится 2–3 дня. Более теплую погоду ждем с воскресенья, рассказал 4 апреля главный городской синоптик Александр Колесов.

    В четверг погоду в Петербурге начал определять антициклон, поэтому осадков не будет, зато готовимся к морозной ночи. Температура в ночь на 5 апреля понизится в городе до -4…-6 градусов, а в области — до -5…-10 градусов. На севере региона и вовсе подморозит до -14 градусов.

    Во второй половине пятницы к региону с запада приблизится очередной циклон — ROSA. Он вновь принесет осадки в виде снега и мокрого снега как в Петербург, так и в Ленобласть. Но поскольку циклон быстро смещается на восток, они пройдут в течение ночи, и воздух начнет прогреваться.

    В субботу ветер снова подует в западном направлении, неся в регион теплый воздух. Так что днем в воскресенье, 7 апреля, в Петербург вернутся весна и 10 градусов тепла. А на юге Ленобласти воздух прогреется еще сильнее.

    Фото: Александр Колесов. О погоде в Петербурге

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    Комментарии 3

    Гость04 Апр 2024 в 12:51
    Ура! Все на шашлыки!
    +0−0
    triton197704 Апр 2024 в 12:50
    У нас (Приморский р-н) уже все "вчерашнее" более менее, подтаивает))
    +0−0
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