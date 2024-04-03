Апрельский снег. Как погода посмеялась над Петербургом

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Среда, 3 апреля, устроила петербуржцам настоящий погодный аттракцион: и гроза, и град, и ветер, и даже снегопад. «Спасибо» за это можно сказать циклону «Патриция». Как город переживает внезапное возвращение зимы, наблюдала «Фонтанка».

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Апрельский снег пошел в Петербурге аккурат в вечерний час пик и довольно скоро превратился в настоящую метель. Сопровождал его сильный ветер — еще днем МЧС предупреждало петербуржцев, что сегодня может задувать до 15 м/с.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пешеходы были вынуждены закутаться в воротники и капюшоны, кто-то прикрывался от метели традиционным петербургским аксессуаром — зонтом.



Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вернувшиеся с потеплением электросамокаты грустно стоят в сугробах и покрываются снегом на площадках, где их массово паркуют для аренды. Сегодня горожанам явно не до них.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Водители могли не кутаться, греясь в салонах своих машин, где их не достать ни ветру, ни снегу. Однако им непогода подкинула свои проблемы: к 18 часам город прочно встал в 8-балльных пробках, которые дальше только росли. К половине седьмого часа вечера они достигли 9 баллов и пошли на убыль только после восьми. На 20:43, по данным «Яндекс.Пробок», в Петербурге 7 баллов — это на 4 балла больше обычного. Рекордно длинные для этого времени пробки все еще фиксируют на Выборгском и Колтушском шоссе — 6,5 км и 8,2 км соответственно.



пробка в заснеженном Мурино Фото: «Мегаполис» Поделиться Поделиться





Кроме пробок на дорогах водителей поджидала и другая, традиционная для непогоды в Петербурге, напасть — множество ДТП. Дождь, ледяной дождь и следом снег устроили в городе настоящий «день жестянщика». Автомобилисты собирали «паровозики» и массовые аварии, били общественный транспорт, не справлялись с управлением. ДТП, по словам читателей «Фонтанки», можно было наблюдать едва ли не на каждом перекрестке.



улица Зодчего Росси Фото: «Фонтанка» Хасанская улица Фото: читатель «Фонтанки» Хасанская улица Фото: читатель «Фонтанки» Хасанская улица Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В Ленобласти тоже позаметало дороги. На федеральной трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», между Кировском и Мгой, не справилась с управлением водитель легкового автомобиля, в котором ехали трое детей, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. Машина съехала в кювет. К счастью, никто не пострадал. А вот сугробы — впечатляют.

Общественный транспорт тоже спасением не стал — непогода мешала и ему. Так, на Лиговском проспекте над выделенной полосой для общественного транспорта оборвало растяжку с дорожными знаками, из-за чего в ожидании встали трамваи и частично автобусы. У моста Александра Невского застрял большой автобус-гармошка, его даже пытались затолкать на мост вручную. Одна из пассажирок автобуса предположила, что его уже успели переобуть в летнюю резину. «Водитель делала всё что могла, но подъем на мост автобус никак не мог одолеть. Кондуктор тоже молодец, объясняла, сопереживала всем и при аварийной высадке из автобуса была и даже в некоторых моментах самоотверженна», — рассказала она «Фонтанке».

Похожий опыт, кстати, пришлось испытать и некоторым автомобилистам, которые уже успели переобуть свою машину.

На проспекте Авиаконструкторов скопилась трамвайная пробка в сторону метро «Комендантский проспект», сообщали очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». По данным «Организатора перевозок», из-за невозможности проезда по Сердобольской улице и улице Коммуны временно меняли трассы трамвайных маршрутов №21 и №40 и троллейбуса №22.

А возле метро «Улица Дыбенко» собралась настоящая «царь-очередь» на автобус до Кудрово. Впечатляющее видео опубликовали в группе «Кудрово online» во «ВКонтакте». Вереница ожидающих тянулась от остановки до перекрестка, заворачивала и продолжалась уже вдоль соседней улицы.

С трудностями из-за непогоды столкнулись и авиапассажиры. Самолеты кружили над Пулково, пассажиры жаловались, что не могут ни взлететь, ни сесть. В пресс-службе аэропорта «Фонтанке» рассказали, что воздушная гавань работает в сложных метеоусловиях. Техника попеременно чистит взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны от снега и наледи, обрабатывает самолеты противообледенительными средствами. Несколько рейсов до Петербурга были направлены на запасные аэродромы.

«Аэропорт Пулково продолжает работать в сложных метеоусловиях, принимать и выпускать самолеты. Отметим, что решение о взлете и посадке принимают командиры воздушных судов», — добавили в пресс-службе аэропорта, отметив, что поездку до аэропорта лучше планировать заранее, с учетом дорожной ситуации.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





На Балтийском и Финляндском железнодорожных направлениях из-за непогоды отменили пять пригородных поездов. Толпы пассажиров собрались в ожидании на Балтийском вокзале.