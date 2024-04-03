Апрельский снег. Как погода посмеялась над Петербургом

Среда, 3 апреля, устроила петербуржцам настоящий погодный аттракцион: и гроза, и град, и ветер, и даже снегопад. «Спасибо» за это можно сказать циклону «Патриция». Как город переживает внезапное возвращение зимы, наблюдала «Фонтанка».
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Апрельский снег пошел в Петербурге аккурат в вечерний час пик и довольно скоро превратился в настоящую метель. Сопровождал его сильный ветер — еще днем МЧС предупреждало петербуржцев, что сегодня может задувать до 15 м/с.
Пешеходы были вынуждены закутаться в воротники и капюшоны, кто-то прикрывался от метели традиционным петербургским аксессуаром — зонтом.
Вернувшиеся с потеплением электросамокаты грустно стоят в сугробах и покрываются снегом на площадках, где их массово паркуют для аренды. Сегодня горожанам явно не до них.
Водители могли не кутаться, греясь в салонах своих машин, где их не достать ни ветру, ни снегу. Однако им непогода подкинула свои проблемы: к 18 часам город прочно встал в 8-балльных пробках, которые дальше только росли. К половине седьмого часа вечера они достигли 9 баллов и пошли на убыль только после восьми. На 20:43, по данным «Яндекс.Пробок», в Петербурге 7 баллов — это на 4 балла больше обычного. Рекордно длинные для этого времени пробки все еще фиксируют на Выборгском и Колтушском шоссе — 6,5 км и 8,2 км соответственно.
Кроме пробок на дорогах водителей поджидала и другая, традиционная для непогоды в Петербурге, напасть — множество ДТП. Дождь, ледяной дождь и следом снег устроили в городе настоящий «день жестянщика». Автомобилисты собирали «паровозики» и массовые аварии, били общественный транспорт, не справлялись с управлением. ДТП, по словам читателей «Фонтанки», можно было наблюдать едва ли не на каждом перекрестке.
В Ленобласти тоже позаметало дороги. На федеральной трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», между Кировском и Мгой, не справилась с управлением водитель легкового автомобиля, в котором ехали трое детей, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. Машина съехала в кювет. К счастью, никто не пострадал. А вот сугробы — впечатляют.
Общественный транспорт тоже спасением не стал — непогода мешала и ему. Так, на Лиговском проспекте над выделенной полосой для общественного транспорта оборвало растяжку с дорожными знаками, из-за чего в ожидании встали трамваи и частично автобусы. У моста Александра Невского застрял большой автобус-гармошка, его даже пытались затолкать на мост вручную.
Одна из пассажирок автобуса предположила, что его уже успели переобуть в летнюю резину. «Водитель делала всё что могла, но подъем на мост автобус никак не мог одолеть. Кондуктор тоже молодец, объясняла, сопереживала всем и при аварийной высадке из автобуса была и даже в некоторых моментах самоотверженна», — рассказала она «Фонтанке».
Похожий опыт, кстати, пришлось испытать и некоторым автомобилистам, которые уже успели переобуть свою машину.
На проспекте Авиаконструкторов скопилась трамвайная пробка в сторону метро «Комендантский проспект», сообщали очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». По данным «Организатора перевозок», из-за невозможности проезда по Сердобольской улице и улице Коммуны временно меняли трассы трамвайных маршрутов №21 и №40 и троллейбуса №22.
А возле метро «Улица Дыбенко» собралась настоящая «царь-очередь» на автобус до Кудрово. Впечатляющее видео опубликовали в группе «Кудрово online» во «ВКонтакте». Вереница ожидающих тянулась от остановки до перекрестка, заворачивала и продолжалась уже вдоль соседней улицы.
С трудностями из-за непогоды столкнулись и авиапассажиры. Самолеты кружили над Пулково, пассажиры жаловались, что не могут ни взлететь, ни сесть. В пресс-службе аэропорта «Фонтанке» рассказали, что воздушная гавань работает в сложных метеоусловиях. Техника попеременно чистит взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны от снега и наледи, обрабатывает самолеты противообледенительными средствами. Несколько рейсов до Петербурга были направлены на запасные аэродромы.
«Аэропорт Пулково продолжает работать в сложных метеоусловиях, принимать и выпускать самолеты. Отметим, что решение о взлете и посадке принимают командиры воздушных судов», — добавили в пресс-службе аэропорта, отметив, что поездку до аэропорта лучше планировать заранее, с учетом дорожной ситуации.
На Балтийском и Финляндском железнодорожных направлениях из-за непогоды отменили пять пригородных поездов. Толпы пассажиров собрались в ожидании на Балтийском вокзале.
И расслабляться петербуржцам еще рано. В ночь на четверг, 4 апреля, синоптики ожидают до минус 4–6 градусов, а днём будет «плавать» от -1 до +1. Снова обещают снег, но небольшой, гололедицу. Но задувать так уже не будет — ветер умеренный. Пятница пройдет без существенных осадков, воздух днем прогреется до +2 градусов, хотя ночью все еще будет «минус». По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 6 апреля будет еще теплее: ночью — около ноля, днем — до +5 градусов. При этом снова обещают осадки: снег ночью и дождь днем.