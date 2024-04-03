Непогода привела в Петербург аномальные пробки

Вечерний час пик 3 апреля петербургские водители встречают в восьмибалльных пробках. Особенно плотно — на Петроградской стороне и набережных.
По данным «Яндекс.Пробок», к 18 часам вместо обычных для вечера среды шести баллов дорожные пробки в Петербурге достигли восьми. А Пискаревский проспект в направлении из центра оказался загружен на 9 баллов — это на 3 балла больше обычного.
Также необычно плотную пробку фиксируют на Пироговской, Выборгской и Ушаковской набережных. Затор от Литейного моста до улицы Академика Крылова тянется на 4,8 километра. Вместо обычных 28 минут в нем можно потерять час времени.
Плотно стоят также проспект Медиков и Кантемировский мост, Каменноостровский проспект на север, Невский проспект между площадью Восстания и мостом Александра Невского и подъезды к последнему, проспект Славы и Ивановская улица. На КАД скопился 9-километровый затор от Шушар до вантового моста.
Погода в среду, после нескольких прекрасных дней, не балует петербуржцев. В городе усилился ветер, прошли гроза и град. А после ждут похолодание вплоть до гололедицы.