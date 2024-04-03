    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Сильный снег

    Ощущается как -8

    4 м/с, с-в

    744мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd92.53eur99.41
    ТЕМА ДНЯ

    Снежный коллапс в Петербурге

    Непогода привела в Петербург аномальные пробки

    6004
    22 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Вечерний час пик 3 апреля петербургские водители встречают в восьмибалльных пробках. Особенно плотно — на Петроградской стороне и набережных.

    По данным «Яндекс.Пробок», к 18 часам вместо обычных для вечера среды шести баллов дорожные пробки в Петербурге достигли восьми. А Пискаревский проспект в направлении из центра оказался загружен на 9 баллов — это на 3 балла больше обычного.

    Также необычно плотную пробку фиксируют на Пироговской, Выборгской и Ушаковской набережных. Затор от Литейного моста до улицы Академика Крылова тянется на 4,8 километра. Вместо обычных 28 минут в нем можно потерять час времени.

    Плотно стоят также проспект Медиков и Кантемировский мост, Каменноостровский проспект на север, Невский проспект между площадью Восстания и мостом Александра Невского и подъезды к последнему, проспект Славы и Ивановская улица. На КАД скопился 9-километровый затор от Шушар до вантового моста.

    Погода в среду, после нескольких прекрасных дней, не балует петербуржцев. В городе усилился ветер, прошли гроза и град. А после ждут похолодание вплоть до гололедицы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПробки
    ЛАЙК2
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close