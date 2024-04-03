«Стеклянные» деревья не выдерживают. Новые фотографии последствий ледяного дождя

Ледяной дождь прошёл 3 апреля не только в Выборгском, но и в соседнем Приозерском районе Ленобласти. «Стеклянные» деревья — это красиво, но опасно. Местные жители публикуют в соцсетях множество фотографий упавших ветвей и целых деревьев. «Ледниковый период», — шутят они.
Местами оказались перекрыты дороги.
В Выборге из-за непогоды закрыли парк Ленина и «Монрепо».
Из-за осадков могут возникнуть проблемы с дверями.
Град прошёл не только в Петербурге, но и в Выборге.
Из-за наледи с утра задерживаются поезда на северных направлениях. Некоторые электрички отменены.
Такую погоду принес к нам циклон «Патриция». В прогнозе гололёд, снег, сильный ветер. Погода уникальная — смотрите карту, которую главный синоптик Александр Колесов предлагает сохранять на память, потому что «когда такое еще у нас будет».