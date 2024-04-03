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    «Стеклянные» деревья не выдерживают. Новые фотографии последствий ледяного дождя

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    4 комментария
    Фото: Майя Авроромания / Грибы и Грибники СПб
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    Ледяной дождь прошёл 3 апреля не только в Выборгском, но и в соседнем Приозерском районе Ленобласти. «Стеклянные» деревья — это красиво, но опасно. Местные жители публикуют в соцсетях множество фотографий упавших ветвей и целых деревьев. «Ледниковый период», — шутят они.

    Местами оказались перекрыты дороги.

    В Выборге из-за непогоды закрыли парк Ленина и «Монрепо».

    Из-за осадков могут возникнуть проблемы с дверями.

    Град прошёл не только в Петербурге, но и в Выборге.

    Из-за наледи с утра задерживаются поезда на северных направлениях. Некоторые электрички отменены.

    Такую погоду принес к нам циклон «Патриция». В прогнозе гололёд, снег, сильный ветер. Погода уникальная — смотрите карту, которую главный синоптик Александр Колесов предлагает сохранять на память, потому что «когда такое еще у нас будет».

    Фото: Майя Авроромания / Грибы и Грибники СПб

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    ПогодаЛедяной дождьПогода в Петербурге
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    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ5

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