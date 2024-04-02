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    «Патриция» несет в Ленобласть снег, метель и грозу

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    Ленобласть 3 апреля накроет циклон «Патриция». Об этом 2 апреля сообщил главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, завтра в регионе будет уникальный случай — сойдутся сразу все «погодные сезоны». Бывает такое очень редко.

    В среду на северо-западе области ожидается до –2, в то время как на юго-востоке температура практически летняя — от 13 до 16 градусов тепла.

    «Когда на Карельском перешейке уже будет снег и метель с сильным северо-восточным ветром, то в районе Тихвина на юго-востоке области вероятна гроза», — отмечает Александр Колесов.

    «Золотая середина» между зимой и летом, если так можно ее назвать, ожидается в Кингисеппе — там прогнозируются перепады температуры, а также дождь, переходящий в снег. Местным жителям стоит обратить внимание на то, что возможен ледяной дождь и гололед.

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