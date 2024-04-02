«Патриция» несет в Ленобласть снег, метель и грозу

Ленобласть 3 апреля накроет циклон «Патриция». Об этом 2 апреля сообщил главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, завтра в регионе будет уникальный случай — сойдутся сразу все «погодные сезоны». Бывает такое очень редко.



В среду на северо-западе области ожидается до –2, в то время как на юго-востоке температура практически летняя — от 13 до 16 градусов тепла.

«Когда на Карельском перешейке уже будет снег и метель с сильным северо-восточным ветром, то в районе Тихвина на юго-востоке области вероятна гроза», — отмечает Александр Колесов.