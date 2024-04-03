Привет, гололёд. Наледь на проводах задерживает поезда между Петербургом и Ленобластью

Погода выбила из графика электрички и пассажиров, которые пытаются добраться в Петербург и Ленинградскую область утром 3 апреля. Задержки в движении варьируются от нескольких минут до нескольких часов.



Поезда в пути тормозит наледь, сковавшая провода контактной сети на участке Рощино — Выборг между половиной четвёртого и четырьмя часами ночи. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, из-за наледи были задержаны и прибыли с опозданием:

