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    Привет, гололёд. Наледь на проводах задерживает поезда между Петербургом и Ленобластью

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    Погода выбила из графика электрички и пассажиров, которые пытаются добраться в Петербург и Ленинградскую область утром 3 апреля. Задержки в движении варьируются от нескольких минут до нескольких часов.

    Поезда в пути тормозит наледь, сковавшая провода контактной сети на участке Рощино — Выборг между половиной четвёртого и четырьмя часами ночи. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, из-за наледи были задержаны и прибыли с опозданием:

    • № 6571 Санкт-Петербург — Сосново на 14 минут;
    • № 6179 Санкт-Петербург — Выборг на 12 минут;
    • № 6198 Выборг — Санкт-Петербург на 6 минут;
    • № 6573 Санкт-Петербург — Сосново на 47 минут;
    • № 6575 Санкт-Петербург — Сосново на 37 минут;
    • № 6187 Санкт-Петербург — Выборг на 16 минут;
    • № 6567 Санкт-Петербург — Кузнечное на 4 часа 30 минут;
    • № 6580 Кузнечное — Санкт-Петербург на 3 часа 3 минут.

    «Также в связи с этим в настоящее время задерживается ряд пригородных поездов Выборгского направления», — уточнили в пресс-службе. В ОЖД сообщают, что принимают все необходимые меры для восстановления графика движения.

    О сбое в движении поездов на северном направлении утром среды рассказывают в соцсетях. В частности, опаздывают электрички на Финляндском вокзале.

    В Ленинградской области с девяти часов вечера 2 апреля до девяти часов вечера 3 апреля действует «жёлтый» уровень погодной опасности, писали 47news. В прогнозах ледяной дождь, налипание мокрого снега, ветер до 18 м/с. На севере ждут от минус трех до плюс двух градусов. На юге теплее — днём до +14, синоптики обещают местами ливни и грозы. В Выборге ночью уже прошел ледяной дождь, и деревья покрылись ледяными корками.

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