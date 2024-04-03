Привет, гололёд. Наледь на проводах задерживает поезда между Петербургом и Ленобластью

Погода выбила из графика электрички и пассажиров, которые пытаются добраться в Петербург и Ленинградскую область утром
Поезда в пути тормозит наледь, сковавшая провода контактной сети на участке Рощино — Выборг между половиной четвёртого и четырьмя часами ночи. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, из-за наледи были задержаны и прибыли с опозданием:
- № 6571 Санкт-Петербург — Сосново на 14 минут;
- № 6179 Санкт-Петербург — Выборг на 12 минут;
- № 6198 Выборг — Санкт-Петербург на 6 минут;
- № 6573 Санкт-Петербург — Сосново на 47 минут;
- № 6575 Санкт-Петербург — Сосново на 37 минут;
- № 6187 Санкт-Петербург — Выборг на 16 минут;
- № 6567 Санкт-Петербург — Кузнечное на 4 часа 30 минут;
- № 6580 Кузнечное — Санкт-Петербург на 3 часа 3 минут.
«Также в связи с этим в настоящее время задерживается ряд пригородных поездов Выборгского направления», — уточнили в пресс-службе. В ОЖД сообщают, что принимают все необходимые меры для восстановления графика движения.
О сбое в движении поездов на северном направлении утром среды рассказывают в соцсетях. В частности, опаздывают электрички на Финляндском вокзале.
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