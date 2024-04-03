«Сохраните эту карту на память». На севере 18 см снега и «стеклянные» деревья, на юге — жара и грозы

Сегодня в Петербурге и Ленинградской области уникальная погода, пишет 3 апреля в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. На севере Карельского перешейка «красивые стеклянные деревья стоят», а южнее и восточнее Петербурга — грозовые разряды. К северу от Ладоги выпало 18 см снега, а ближе к Новгородской области температура плюс 13–16 градусов, к востоку — туманы.

«Сохраните эту карту на память, когда такое еще у нас будет», — отмечает синоптик.

«Переход температуры через 0 градусов в районе обеда, осадки с гололедом тоже в середине дня, а вечером снег с образованием снежного покрова. Про ветер и не вспоминаю, он постоянно дует», — добавляет Колесов.



Такую погоду принес к нам циклон «Патриция». Следующие два дня также будет холодно, поэтому снег местами сохранится.

