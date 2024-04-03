Снегопад отменил ряд поездов на Балтийском и Финляндском направлениях

Обрушившаяся на Петербург непогода стала причиной отмены ряда поездов на Балтийском и Финляндском направлениях Октябрьской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД в среду, 3 апреля.
Изменения в расписании собрали толпы ожидающих пассажиров на перронах Балтийского вокзала.
Ветер и снег стали причиной отмены следующих поездов:
№ 7920. Выборг 18:35 — Санкт-Петербург-Финляндский 19:47;
№ 7923. Финляндский вокзал 20:05 — Выборг 21:17;
№ 6568. Кузнечное 18:39 — Сосново 20:15;
№ 6354. Красное Село 18:10 — Балтийский вокзал 18:48;
№ 6576. Ораниенбаум 19:30 — Балтийский вокзал 20:24.
«Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в пригородных кассах, а также по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).
О задержании и отмене ряда поездов между Петербургом и Ленобластью «Фонтанка» писала еще утром. На участке Рощино — Выборг поезда в пути тормозила наледь, сковавшая провода контактной сети. На Финляндском направлении отмена поездов началась около 12 часов дня.
Дороги из-за снегопада сковали 9-балльные пробки и множество ДТП.
Тем временем синоптики предупреждают, прошедшие град и гроза — не единственные сюрпризы, которые жителям Петербурга приготовила погода. После осадков 3 апреля тротуары и дороги начнут покрываться тонким слоем льда.