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    Снежный коллапс в Петербурге

    Снегопад отменил ряд поездов на Балтийском и Финляндском направлениях

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    Обрушившаяся на Петербург непогода стала причиной отмены ряда поездов на Балтийском и Финляндском направлениях Октябрьской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД в среду, 3 апреля.

    Изменения в расписании собрали толпы ожидающих пассажиров на перронах Балтийского вокзала.

    Ветер и снег стали причиной отмены следующих поездов:

    № 7920. Выборг 18:35 — Санкт-Петербург-Финляндский 19:47;

    № 7923. Финляндский вокзал 20:05 — Выборг 21:17;

    № 6568. Кузнечное 18:39 — Сосново 20:15;

    № 6354. Красное Село 18:10 — Балтийский вокзал 18:48;

    № 6576. Ораниенбаум 19:30 — Балтийский вокзал 20:24.

    «Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в пригородных кассах, а также по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

    О задержании и отмене ряда поездов между Петербургом и Ленобластью «Фонтанка» писала еще утром. На участке Рощино — Выборг поезда в пути тормозила наледь, сковавшая провода контактной сети. На Финляндском направлении отмена поездов началась около 12 часов дня.

    Дороги из-за снегопада сковали 9-балльные пробки и множество ДТП.

    Тем временем синоптики предупреждают, прошедшие град и гроза — не единственные сюрпризы, которые жителям Петербурга приготовила погода. После осадков 3 апреля тротуары и дороги начнут покрываться тонким слоем льда.

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