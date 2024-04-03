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    ТЕМА ДНЯ

    Снежный коллапс в Петербурге

    Автобус-гармошку заталкивали на мост Александра Невского вручную

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    19 комментариев

    читатель «Фонтанки» Дмитрий

    Апрельский снег оказался преодолим не для всего транспорта в Петербурге. В центре города вечером 3 апреля застрял рейсовый автобус-гармошка. Горожане не оставили его без помощи.

    В восьмом часу вечера на въезде на мост Александра Невского со стороны одноименной площади застрял автобус №24, сообщает читатель «Фонтанки» Дмитрий. Пассажиров высадили из салона, и водитель, включив «аварийку», попытался выехать уже «налегке». На помощь пришли пешеходы — попытались подтолкнуть автобус вручную.

    По словам читателя, высаженных пассажиров забрал подъехавший вскоре троллейбус №22. Дальнейшая судьба автобуса уточняется.

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    По данным «Яндекс.Пробок», движение на подъезде к мосту все еще сильно затруднено. Улицы у площади Александра Невского окрашены на карте в бордовый с начала часа пик. Да и в целом по городу до сих пор 9-балльные пробки. Для восьми часов вечера среды это на 6 баллов больше обычного. Этим вечером Петербург засыпало снегом, что тут же добавило на дорогах пробок и ДТП.

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