Автобус-гармошку заталкивали на мост Александра Невского вручную

Апрельский снег оказался преодолим не для всего транспорта в Петербурге. В центре города вечером 3 апреля застрял рейсовый автобус-гармошка. Горожане не оставили его без помощи.



В восьмом часу вечера на въезде на мост Александра Невского со стороны одноименной площади застрял автобус №24, сообщает читатель «Фонтанки» Дмитрий. Пассажиров высадили из салона, и водитель, включив «аварийку», попытался выехать уже «налегке». На помощь пришли пешеходы — попытались подтолкнуть автобус вручную.