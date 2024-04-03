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    ТЕМА ДНЯ

    Снежный коллапс в Петербурге

    Апрельский снег устроил на дорогах Петербурга «день жестянщика» и подарил 9 баллов

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    Гроза, град и снег пришли в Петербурге разом в один день. Городские дороги обросли множеством ДТП, а пробки доросли до 9 баллов — почти максимум по светофору «Яндекс.Карт». Досталось от непогоды и общественному транспорту.

    Аварии в том числе затруднили проезд по крупным городским магистралям. Так, на Суздальском шоссе, 20, два столкнувшихся автомобиля разбросало по полосам, причем один еще и развернуло «против шерсти», пишет очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». А неподалеку, уже на Выборгском шоссе, под Суздальским путепроводом, еще две не разъехавшиеся легковые перегородили соседние полосы посередине дороги.

    «Мегаполис»

    На Витебском проспекте, перед улицей Орджоникидзе, ДТП заняло три полосы из четырех, рассказывают очевидцы.

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    На дорогах собираются «паровозики». На Среднем проспекте В. О., например, сообразили на троих, сообщает читатель «Фонтанки».

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    А на проспекте Стачек собрался «паровозик» из четырех «вагонов», пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Среди них оказался микроавтобус.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    На Петергофском шоссе, перед улицей Адмирала Трибуца, произошли две аварии подряд: легковое такси догнало автобус, а кроссовер «Чери» притерся с тягачом, пишут в «ДТП и ЧП».

    На Стародеревенской улице в сторону Мебельной улицы столкнувшиеся автомобили разбросало и по своей, и по встречной полосам. Другим водителями пришлось тесниться в один оставшийся ряд, сообщает очевидец Алексей.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    А на Лиговском проспекте, у станции метро «Обводный канал», непогода создала проблемы общественному транспорту. На выделенной полосе оборвало растяжку с дорожными знаками. «Автобусы вроде некоторые съезжают с выделенки. Трамваи стоят», — рассказала «Фонтанке» читательница Лилия. В пресс-службе СПб ГКУ «ДОДД» сообщили, что заявка по этому адресу поступала, ее передали подрядчику, чтобы специалисты срочно выехали на место.

    Фото: читательница «Фонтанки» Лилия
    Фото: читательница «Фонтанки» Лилия
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    ОЖД тем временем сообщила об отмене нескольких электричек на Финляндском и Балтийском направлениях вечером в среду. Проблемы из-за погоды были и в Пулково. Самолетам приходилось нарезать в небе круги, а рейсы из Петербурга не улетали.

    Фото: «Мегаполис»

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