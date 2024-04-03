Пассажиры сообщают о задержках рейсов в аэропорту Пулково

Пассажир одного из авиарейсов сообщил вечером 3 апреля о задержке вылета из аэропорта Пулково. С его слов, причиной стали погодные условия.
«Снег, полтора часа не можем улететь, и никто не может сесть в Пулково» <…> Куча техники катается, но пока сидим», — пишет читатель «Фонтанки».
По данным сервиса «Флайтрадар», самолеты действительно кружат над Пулково.
Напомним, непогода в Петербурге стала причиной отмены ряда поездов на Балтийском и Финляндском направлениях Октябрьской железной дороги. Изменения в расписании собрали толпы ожидающих пассажиров на перронах Балтийского вокзала.
На асфальтовых трассах еще хуже — вечерний час пик 3 апреля петербургские водители встречают в девятибалльных пробках. Особенно плотно — на Петроградской стороне и набережных. На КАД скопился 9-километровый затор от Шушар до вантового моста.
А синоптики предупреждают: прошедшие град, гроза и снегопад — не единственные сюрпризы, которые жителям Петербурга приготовила погода. После осадков 3 апреля тротуары и дороги начнут покрываться тонким слоем льда.
Обновление на 19:23 мск:
Судя по данным сервиса «Флайтрадар», к 19:23 мск самолеты в Пулково взлетают и садятся без помех.