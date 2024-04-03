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    Снежный коллапс в Петербурге

    Пассажиры сообщают о задержках рейсов в аэропорту Пулково

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    Пассажир одного из авиарейсов сообщил вечером 3 апреля о задержке вылета из аэропорта Пулково. С его слов, причиной стали погодные условия.

    «Снег, полтора часа не можем улететь, и никто не может сесть в Пулково» <…> Куча техники катается, но пока сидим», — пишет читатель «Фонтанки».

    По данным сервиса «Флайтрадар», самолеты действительно кружат над Пулково.

    Фото: flightradar24.com
    Фото: flightradar24.com
    Фото: flightradar24.com
    Фото: flightradar24.com
    Фото: flightradar24.com
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    Напомним, непогода в Петербурге стала причиной отмены ряда поездов на Балтийском и Финляндском направлениях Октябрьской железной дороги. Изменения в расписании собрали толпы ожидающих пассажиров на перронах Балтийского вокзала.

    На асфальтовых трассах еще хуже — вечерний час пик 3 апреля петербургские водители встречают в девятибалльных пробках. Особенно плотно — на Петроградской стороне и набережных. На КАД скопился 9-километровый затор от Шушар до вантового моста.

    А синоптики предупреждают: прошедшие град, гроза и снегопад — не единственные сюрпризы, которые жителям Петербурга приготовила погода. После осадков 3 апреля тротуары и дороги начнут покрываться тонким слоем льда.

    Обновление на 19:23 мск:

    Судя по данным сервиса «Флайтрадар», к 19:23 мск самолеты в Пулково взлетают и садятся без помех.

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    Аэропорт Пулково
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