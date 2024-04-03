Пассажиры сообщают о задержках рейсов в аэропорту Пулково

Пассажир одного из авиарейсов сообщил вечером 3 апреля о задержке вылета из аэропорта Пулково. С его слов, причиной стали погодные условия.

«Снег, полтора часа не можем улететь, и никто не может сесть в Пулково» <…> Куча техники катается, но пока сидим», — пишет читатель «Фонтанки».



По данным сервиса «Флайтрадар», самолеты действительно кружат над Пулково.