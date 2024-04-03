Продолжаем зимовать. Санкт-Петербург завалило снегом, а Выборг сковало ледяным дождем

К вечеру в среду, 3 апреля, в Петербурге выпал апрельский снег, а Выборг покрылся прекрасным весенним льдом. Фотографии погодных метаморфоз сделали читатели и журналисты «Фонтанки».
Жительница Выборга поделилась с «Фонтанкой» фотографиями ледяного дождя. Веточки деревьев оказались покрыты коркой льда.
Накануне синоптик Михаил Леус предупредил о возвращении зимы. Непогода изменится только к субботе. Подробнее — в материале «Фонтанки».
Еще в прошедший понедельник, 1 апреля, температура воздуха в Петербурге достигла +19,6 градуса.