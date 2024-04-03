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    ТЕМА ДНЯ

    Снежный коллапс в Петербурге

    Продолжаем зимовать. Санкт-Петербург завалило снегом, а Выборг сковало ледяным дождем

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    21 комментарий
    Фото: видовая камера «Фонтанки»
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    К вечеру в среду, 3 апреля, в Петербурге выпал апрельский снег, а Выборг покрылся прекрасным весенним льдом. Фотографии погодных метаморфоз сделали читатели и журналисты «Фонтанки».

    Фото: видовая камера «Фонтанки»
    Фото: видовая камера «Фонтанки»
    Фото: видовая камера «Фонтанки»
    Фото: видовая камера «Фонтанки»
    Фото: видовая камера «Фонтанки»
    Фото: видовая камера «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Жительница Выборга поделилась с «Фонтанкой» фотографиями ледяного дождя. Веточки деревьев оказались покрыты коркой льда.

    Фото: читательница «Фонтанки» Майя
    Фото: читательница «Фонтанки» Майя
    Фото: читательница «Фонтанки» Майя
    Фото: читательница «Фонтанки» Майя
    Фото: читательница «Фонтанки» Майя
    Фото: читательница «Фонтанки» Майя
    Фото: читательница «Фонтанки» Майя
    Фото: читательница «Фонтанки» Майя
    Фото: читательница «Фонтанки» Майя
    Фото: читательница «Фонтанки» Майя
    Фото: читательница «Фонтанки» Майя
    Фото: читательница «Фонтанки» Майя
    Фото: читательница «Фонтанки» Майя
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    Накануне синоптик Михаил Леус предупредил о возвращении зимы. Непогода изменится только к субботе. Подробнее — в материале «Фонтанки».

    Еще в прошедший понедельник, 1 апреля, температура воздуха в Петербурге достигла +19,6 градуса.

    Фото: видовая камера «Фонтанки»

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