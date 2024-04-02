В Петербург возвращается зима. Ждем снег и минусовые температуры

Санкт-Петербург во вторник, 2 апреля, оказался на северной периферии циклона. Он закрыл небо плотными облаками и начал поставлять холодные воздушные массы. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня ночью похолодание продолжится, и к утру среды, 3 апреля, в Петербурге температура воздуха опустится до 0..+2 градусов, а дожди перейдут в мокрый снег. Затем температура опустится ниже нулевой отметки после полудня — осадки перейдут в снег, на дорогах и тротуарах сформируется гололедица. Еще дискомфорта погоде добавит порывистый северный ветер.