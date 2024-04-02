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    В Петербург возвращается зима. Ждем снег и минусовые температуры

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    Санкт-Петербург во вторник, 2 апреля, оказался на северной периферии циклона. Он закрыл небо плотными облаками и начал поставлять холодные воздушные массы. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Сегодня ночью похолодание продолжится, и к утру среды, 3 апреля, в Петербурге температура воздуха опустится до 0..+2 градусов, а дожди перейдут в мокрый снег. Затем температура опустится ниже нулевой отметки после полудня — осадки перейдут в снег, на дорогах и тротуарах сформируется гололедица. Еще дискомфорта погоде добавит порывистый северный ветер.

    «В Северную столицу возвращается зима. Конец марта и первый день апреля порадовали жителей Северной столицы рекордным теплом <...>. На этом тёплая волна закончилась», — говорится в публикации синоптика.

    Уже в четверг, 4 апреля, в Петербурге появится снежный покров, который может пролежать до субботы. Температура опустится до –3…–5 градусов.

    Ночью в пятницу похолодание достигнет своего максимума — термометры покажут −5…−7 градусов, а днём ожидается чуть выше нуля — 0…+2 градуса.

    Повышение температуры постепенно начнется в выходные.

    Накануне температура воздуха в Петербурге достигла +19,6 градуса.

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