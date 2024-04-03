Аэропорт Пулково: перенаправлены два самолета, летевшие в Петербург

Аэропорт Пулково вечером 3 апреля работает в сложных метеоусловиях. Как сообщили «Фонтанке» в воздушной гавани Петербурга, там проводится попеременная очистка взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов от снега и наледи, а также противообледенительная обработка воздушных судов.

«В настоящий момент на запасные аэродромы перенаправлены 2 самолёта, выполнявшие рейсы в Санкт-Петербург», — уточнили в Пулково.

Напомним, ранее читатель «Фонтанки» сообщил о задержках в отправлении некоторых авиарейсов из Петербурга. Заминку пассажиры связывали с погодой.