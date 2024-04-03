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    Пока осень, а скоро зима. С ней вместе — налипание мокрого снега, гололёд, ледяной дождь

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    12 комментариев

    В Петербург пока вернулась не зима, а осень. Утро сегодня на редкость пасмурное. День будет ещё более сложным.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 апреля в Петербурге осадки, днем местами сильные, во второй половине дня переходящие в мокрый снег и снег. Днем местами ожидаются налипание мокрого снега, гололёд, ледяной дождь. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха в течение суток 0...+2 градуса. Днем на дорогах сложная обстановка.

    Погоду в регионе, по данным центра «ФОБОС», формирует тыловая часть активного циклона, центр которого в середине дня окажется над Новгородской областью. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, не исключены гололёдные явления (в Выборге уже был ледяной дождь), на дорогах и тротуарах гололедица. Добавит дискомфорта порывистый северный ветер. Температура воздуха в начале дня 0 — плюс 2 градуса, в Ленинградской области от минус 1 до плюс 4, местами до плюс 5–10, а в течение дня показания термометров будут понижаться. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В ночь на четверг до минус 4–6 градусов, днём минус 1 — плюс 1, небольшой снег, гололедица, формирование временного снежного покрова, ветер северный, северо-западный умеренный. В пятницу, 5 апреля, без существенных осадков, ночью до минус 5–7, днём 0 — плюс 2 градуса.

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