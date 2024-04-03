Пока осень, а скоро зима. С ней вместе — налипание мокрого снега, гололёд, ледяной дождь

В Петербург пока вернулась не зима, а осень. Утро сегодня на редкость пасмурное. День будет ещё более сложным.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 апреля в Петербурге осадки, днем местами сильные, во второй половине дня переходящие в мокрый снег и снег. Днем местами ожидаются налипание мокрого снега, гололёд, ледяной дождь. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха в течение суток
Погоду в регионе, по данным центра «ФОБОС», формирует тыловая часть активного циклона, центр которого в середине дня окажется над Новгородской областью. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, не исключены гололёдные явления (в Выборге уже был ледяной дождь), на дорогах и тротуарах гололедица. Добавит дискомфорта порывистый северный ветер. Температура воздуха в начале дня 0 — плюс
В ночь на четверг до минус