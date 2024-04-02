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    Стрельба над Невой обернулась для петербуржца уголовным делом и изолятором

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    Житель Петербурга решил красиво и со спецэффектами пересечь Неву через Большеохтинский мост. К его несчастью, сотрудники городских служб не дремали и доложили о нарушителе в полицию. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 апреля.

    Накануне ночью в дежурную часть главка сообщили о стрельбе на Большеохтинском мосту. Мол, сотрудники «Мостотреста» просмотрели камеры и увидели, как около 2 часов после полуночи некий лысый мужчина несколько раз выстрелил из чего-то. Объективы «поймали» вспышки.

    Подъехавший наряд нашел на улице Красного Текстильщика подозреваемого. Им оказался 31-летний слесарь-механик из Купчино. Стрелял он из «Пионера». Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, фигурант помещен в ИВС. Примечательно, что в 2011 году он уже осуждался за подобное и получил год лишения свободы условно.

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