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    Теракт в «Крокус Холле»

    Первый иск о защите чести и достоинства был подан в связи с терактом в «Крокусе»

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    Судья чемпионата и первенства России по танцевальному спорту, проходивших в МВЦ «Крокус Экспо», обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Женщина требует опровергнуть информацию, что в момент теракта детей не выпускали из здания. Об этом 28 марта сообщают суды общей юрисдикции Москвы в своем телеграм-канале.

    25 марта в Савёловский районный суд Москвы поступил иск Калиничевой К. В. к ООО «4 кота» (владелец торговых марок Baza и Newsar) и ООО «Айдэнсер.ру».

    По мнению женщины, ряд средств массовой информации распространил недостоверную информацию о том, что несовершеннолетних участников спортивных мероприятий не выпускали из здания «Крокус Экспо» в день теракта, из-за чего она подвергается общественной травле.

    На данном этапе иск принят к рассмотрению.

    22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт, в результате которого погибли 143 человека и пострадали еще 360.

    Как пишет РБК, соревнования по танцам в «Крокус Экспо» продолжались после начала стрельбы в соседнем «Крокус Сити Холле». Глава Всероссийской федерации танцевального спорта Надежда Ерастова объяснила это тем, что в здании, где проходили соревнования, не были слышны выстрелы, не было запаха гари, дыма или возгорания. По ее словам, первые сообщения о стрельбе были получены от людей, которые «прибегали с вытаращенными глазами». Ерастова сказала, что до выяснения обстоятельств было сказано следующее: «Успокойтесь, мы танцуем, у нас всё хорошо».

    Как только служба безопасности подтвердила наличие погибших, глава федерации позвонила в Минспорт и по номеру 112. Входные двери были заблокированы. После того как стало известно, что происходит «что-то серьезное», соревнования остановили, началась эвакуация. По словам Ерастовой, она выходила из здания последней.

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    Честь и достоинствоТеракт в Крокусе
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