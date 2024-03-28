Первый иск о защите чести и достоинства был подан в связи с терактом в «Крокусе»

Судья чемпионата и первенства России по танцевальному спорту, проходивших в МВЦ «Крокус Экспо», обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Женщина требует опровергнуть информацию, что в момент теракта детей не выпускали из здания. Об этом 28 марта сообщают суды общей юрисдикции Москвы в своем телеграм-канале.

25 марта в Савёловский районный суд Москвы поступил иск Калиничевой К. В. к ООО «4 кота» (владелец торговых марок Baza и Newsar) и ООО «Айдэнсер.ру ».

По мнению женщины, ряд средств массовой информации распространил недостоверную информацию о том, что несовершеннолетних участников спортивных мероприятий не выпускали из здания «Крокус Экспо» в день теракта, из-за чего она подвергается общественной травле.