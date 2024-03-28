Шенген россиянам будет выдавать Румыния, заявления ждут в консульстве в Петербурге

Румыния 31 марта начнет впервые оформлять гражданам России шенгенские визы. Заявление можно будет подать во всех консульствах страны на территории РФ: в Петербурге, Москве и Ростове-на-Дону. Об этом сообщает 28 марта ТАСС со ссылкой на посольство республики.



«Румыния будет выдавать единые (шенгенские) визы с 31 марта 2024 года. Единые визы, выданные после этой даты, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода», — отметили в диппредставительстве.



Визами, выданными до 31 марта 2024 года, туристы могут пользоваться в течение всего срока их действия для путешествия в Румынию, Болгарию и на Кипр. А если обладатели краткосрочных виз, выданных Румынией до 31 марта, захотят отправиться в одну из стран Шенгена, им надо будет обратиться за визой к государству конечного назначения.

