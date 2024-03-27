В «Яндекс.Такси» пообещали возвращать деньги за поездки из мест массовых эвакуаций и ЧП

С 27 марта « Яндекс.Такси » сделает бесплатными поездки при массовых эвакуациях во всех регионах, где работает сервис, сообщили РБК в компании 27 марта.



Подразумевается, что сервис будет возвращать пассажирам полную стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций из районов чрезвычайных ситуаций или катастроф. Так, в сотрудничестве с властями города компания будет определять зоны и время эвакуации. Всем, кто в это время и из этого места вызывал такси, деньги будут возвращаться автоматически.