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    В «Яндекс.Такси» пообещали возвращать деньги за поездки из мест массовых эвакуаций и ЧП

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    С 27 марта «Яндекс.Такси» сделает бесплатными поездки при массовых эвакуациях во всех регионах, где работает сервис, сообщили РБК в компании 27 марта.

    Подразумевается, что сервис будет возвращать пассажирам полную стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций из районов чрезвычайных ситуаций или катастроф. Так, в сотрудничестве с властями города компания будет определять зоны и время эвакуации. Всем, кто в это время и из этого места вызывал такси, деньги будут возвращаться автоматически.

    «Яндекс» заявил, что возвращать деньги будет за свой счет — водители заработанное не потеряют. Пассажиры получат средства в течение трех дней на карту или промокодом, если оплата за поездку была наличными.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что сразу после теракта в «Крокус Сити Холле» резко вырос спрос на такси, а следом за ним и цены. Тогда «Яндекс.Такси» также сделали поездки из района трагедии бесплатными.

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