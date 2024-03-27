В «Яндекс.Такси» пообещали возвращать деньги за поездки из мест массовых эвакуаций и ЧП

С 27 марта «
Подразумевается, что сервис будет возвращать пассажирам полную стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций из районов чрезвычайных ситуаций или катастроф. Так, в сотрудничестве с властями города компания будет определять зоны и время эвакуации. Всем, кто в это время и из этого места вызывал такси, деньги будут возвращаться автоматически.
«Яндекс» заявил, что возвращать деньги будет за свой счет — водители заработанное не потеряют. Пассажиры получат средства в течение трех дней на карту или промокодом, если оплата за поездку была наличными.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что сразу после теракта в «Крокус Сити Холле» резко вырос спрос на такси, а следом за ним и цены. Тогда «