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    Проснулись! Ботанический сад показывает первую в сезоне бабочку, но она не одна

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    4 комментария

    Новые маркеры наступающей весны были замечены в Петербурге сотрудниками Ботанического сада.

    «Проснулись первые опылители — бабочки и мухи. На участке однодольных все больше первоцветов! Цветы раскрываются в солнечную погоду», — сообщается в соцсетях учреждения 27 марта.

    Там же отмечают, что на территории сада цветет уже много растений — крокусы, пролески, подснежники.

    Ранее горожане и сотрудники садов Русского музея уже неоднократно замечали подснежники в городе. Правда, полюбоваться на них в ближайшее время будет сложно: сады в Петербурге массово закрываются на просушку.

    Ранее бабочку в этом сезоне уже замечали жители поселка Отрадное — правда, в помещении: она примостилась прямо на иконе.

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    Ботанический садВеснаБабочка
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    Комментарии 4

    Гость27 Мар 2024 в 18:28
    Скоро и бабы проснутся !
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