Проснулись! Ботанический сад показывает первую в сезоне бабочку, но она не одна

Новые маркеры наступающей весны были замечены в Петербурге сотрудниками Ботанического сада.



«Проснулись первые опылители — бабочки и мухи. На участке однодольных все больше первоцветов! Цветы раскрываются в солнечную погоду», — сообщается в соцсетях учреждения 27 марта.



Там же отмечают, что на территории сада цветет уже много растений — крокусы, пролески, подснежники.

