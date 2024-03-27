Проснулись! Ботанический сад показывает первую в сезоне бабочку, но она не одна

Новые маркеры наступающей весны были замечены в Петербурге сотрудниками Ботанического сада.
«Проснулись первые опылители — бабочки и мухи. На участке однодольных все больше первоцветов! Цветы раскрываются в солнечную погоду», — сообщается в соцсетях учреждения 27 марта.
Там же отмечают, что на территории сада цветет уже много растений — крокусы, пролески, подснежники.
Ранее горожане и сотрудники садов Русского музея уже неоднократно замечали подснежники в городе. Правда, полюбоваться на них в ближайшее время будет сложно: сады в Петербурге массово закрываются на просушку.
Ранее бабочку в этом сезоне уже замечали жители поселка Отрадное — правда, в помещении: она примостилась прямо на иконе.