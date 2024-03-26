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    В Петербурге городские парки и скверы будут закрывать на просушку до мая

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    Комитет по благоустройству установил период просушки петербургских парков и скверов с 22 марта до 1 мая. В перечне более 100 наименований.

    По данным «Фонтанки», распоряжение комитета подписано 22 марта. В нем указано, что период закрытия установлен «с учетом климатических условий». В перечне 104 адреса, больше всего — в Выборгском, Калининском и Невском районах.

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    Русский музей также сообщил 26 марта, что с 1 апреля закрывает Летний и Михайловский сады на просушку.


    Год назад музейные сады тоже начали просушивать с 1 апреля, примерно тогда же стали закрываться городские, но каждое СПХ решение о конкретной дате принимало само.

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