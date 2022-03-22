Смольный централизованно закрывает сады и парки Петербурга

Комитет по благоустройству 22 марта объявил о начале масштабной просушки. Парки, сады и скверы закрывают постепенно, принимая решение после оценки фактического состояния каждого конкретного объекта. Планируется ограничить вход на 104 объекта, уже ограничено посещение 37, некоторые из них закрыты полностью: Юсуповский, Румянцевский, Никольский, Овсянниковский сады, сад Сан-Галли и т.д. Просушка пройдёт и в тех садах и парках, которое не имеют полного ограждения.



«Просушка — это временная мера, необходимая для восстановления газонов, грунтовых и набивных дорожек после обильных снегопадов и таяния снега. За минувшую зиму снега выпало действительно много — более 187 см. Кроме того, зима отличалась резкими перепадами температур от «минуса» к «плюсу» и обратно, из-за этого почва сильно переувлажнена», — отмечается в сообщении.

