Температура в Петербурге ставит рекорды. Нас ждёт 15-й сухой день подряд

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 марта в городе будет малооблачно, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха сделает скачок с ночных 0 — минус 2 градусов до плюс 5–7 днём, а местами до плюс 9.



Плюс 8 это на 8 градусов выше климатической нормы, хотя ощущаться температура будет как плюс 3 при пониженной влажности воздуха 56%, отмечает «Яндекс». По его прогнозу, 22 марта будет таким тёплым впервые за 15 лет. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от минус 8 ночью до плюс 5 днём. Самое холодное 22 марта выдалось в 1980 году, минус 19 в дневные часы, а самое тёплое — в 2007 году, плюс 14.

