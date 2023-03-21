Летний и Михайловский сады закроются с 1 апреля, городские — на очереди

С 1 апреля на просушку Русский музей закроет свои сады — Летний и Михайловский. Эту информацию 21 марта подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе музея. По имеющейся там информации, сады будут закрыты месяц, до 1 мая, но более точная дата открытия будет зависеть от погоды. Так как эти числа в качестве сроков просушки в музее за последние годы стали традиционными, там, опираясь на опыт, говорят, что обычно к праздникам уже все приходит в порядок и посетителей возвращают на аллеи.
«В период просушки в садах ведутся весенние работы по обрезке деревьев и кустарников, прочесыванию газонов, покраске скамеек и деревянных конструкций, ремонту дорожек и многое другое», — уточнили в комментарии «Фонтанке», также добавив, что раскрывать скульптуры в Летнем саду планируется в 20-х числах апреля.
Одновременно о планах на просушку городских садов сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.
«Сегодня было распоряжение о начале закрытия садов и парков в Петербурге на летнюю просушку, но решение о дате закрытии и времени, на которое они закрываются, принимают конкретные предприятия. В зависимости от ситуации», — пояснили в ведомстве 21 марта.
В комитете добавили, что ряд садов уже закрыты: «Уже сейчас садовники вешают запрещающие таблички и по возможности запирают входы на свои территории. Закрыты сад Сан-Галли, сад Василеостровец, Юсуповский, Лопухинский, Никольский, Румянцевский и Таврический сады, Казанский и Екатерининский скверы, парк Екатерингоф, Московский парк Победы, сад Девятого Января, в Пушкине – парк Мариенталь, а также Детский, Отдельный и Буферный парки».