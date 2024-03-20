Весна будит насекомых. Первую бабочку заметили на иконе

Ещё одна примета наступающей весны — для некоторых не самая приятная. Начали появляться насекомые. Первым бабочкам большинство горожан будут рады, а вот комарам вряд ли. Фотографии «пионеров» публикует 20 марта сообщество «Грибы и Грибники СПб».
В Приморском районе Петербурга на подснежниках поселился клоп, вышедший из спячки, точнее, из диапаузы.
А в посёлке Отрадное крапивница оказалось прямо в доме — заметили её на иконе.
Тем временем и птиц в городе тоже становится больше — они возвращаются с зимовки, выходят из зимней спячки животные, в лесах появляются съедобные грибы.