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    Весна будит насекомых. Первую бабочку заметили на иконе

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    3 комментария
    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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    Ещё одна примета наступающей весны — для некоторых не самая приятная. Начали появляться насекомые. Первым бабочкам большинство горожан будут рады, а вот комарам вряд ли. Фотографии «пионеров» публикует 20 марта сообщество «Грибы и Грибники СПб».

    В Приморском районе Петербурга на подснежниках поселился клоп, вышедший из спячки, точнее, из диапаузы.

    А в посёлке Отрадное крапивница оказалось прямо в доме — заметили её на иконе.

    Тем временем и птиц в городе тоже становится больше — они возвращаются с зимовки, выходят из зимней спячки животные, в лесах появляются съедобные грибы.

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

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    Комментарии 3

    triton197720 Мар 2024 в 09:17
    Мы как то - каюсь - со малолетние товарищи зарыли такого в коробке из под спичек на зиму в придворовом сквере (торжественно "похоронили" где то в октябре-ноябре), весной любопытства ради раскопали и к всеобщему удивлению оказалось, что клоп не только жив, но и вполне активен в плане скорости перемещения))
    +1−1
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