Патриарх Кирилл: Русского национализма не существует, пугать им не стоит

Русского национализма не существует в природе, и никого не стоит им пугать. Такое мнение 27 марта выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя события в «Крокус сити холле». Его слова приводит РИА Новости.



«Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает», — заявил патриарх на съезде Всемирного Русского народного собора.

При этом важно обращаться к теме сохранения многонациональной страны и роли в этом русского народа, убежден патриарх Кирилл.

Также он сообщил о том, что в храмах Русской православной церкви помолились об упокоении погибших в результате теракта в «Крокус сити холле». Подобную молитву патриарх совершил во время литургии в храме Христа Спасителя, пишет ТАСС.