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    Патриарх Кирилл: Русского национализма не существует, пугать им не стоит

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    Русского национализма не существует в природе, и никого не стоит им пугать. Такое мнение 27 марта выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя события в «Крокус сити холле». Его слова приводит РИА Новости.

    «Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает», — заявил патриарх на съезде Всемирного Русского народного собора.

    При этом важно обращаться к теме сохранения многонациональной страны и роли в этом русского народа, убежден патриарх Кирилл.

    Также он сообщил о том, что в храмах Русской православной церкви помолились об упокоении погибших в результате теракта в «Крокус сити холле». Подобную молитву патриарх совершил во время литургии в храме Христа Спасителя, пишет ТАСС.

    Неизвестно, что конкретно имел в виду предстоятель РПЦ под словом «национализм», однако в 2014 году президент Владимир Путин назвал себя «самым большим националистом в России». Он уточнил, что не против здравого национализма на благо народа, но не приемлет шовинизма, который разрушает многоконфессиональные государства. А в 2018 году глава государства назвал себя самым правильным националистом, но призвал противостоять «пещерному», «дурацкому» и «придурочному» национализму. «Я хочу, чтобы Россия сохранилась, в том числе в интересах русского народа. В этом смысле я и сказал, что самым правильным, и самым настоящим националистом, и самым эффективным являюсь я», — говорил российский лидер.

    Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. В результате стрельбы и пожаров погибли 139 человек, еще 360 человек пострадали.

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