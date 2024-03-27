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    МИД предупреждает: видео из соцсетей с интервью министра Сергея Лаврова — ненастоящее

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    В социальных сетях распространяется дипфейк, сгенерированный нейросетью, с отрывком из интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом 26 марта сообщил МИД РФ.

    «В социальных сетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью министра иностранных дел России С. В. Лаврова, авторами которого при помощи нейросетей наложен абсолютно не соответствующий действительности текст, сгенерирован дипфейк», — сообщается на сайте министерства в разделе «Опровержения».

    При этом его основа — настоящая видеозапись интервью, снятого для документального фильма, посвященного 25-летию агрессии НАТО против Югославии (24 марта 2024 года). Оно было опубликовано на цифровых ресурсах министерства.

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    МИД РФ
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    СМЕХ11
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