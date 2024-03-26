Вежливый лось напугал водителя на трассе под Гатчиной

читатель «Фонтанки» Роман
Встреча автомобилистов с лосем на федеральной трассе в Гатчинском районе Ленобласти попала на камеру видеорегистратора. Отделались легким испугом и поучительным видео.
Лось вышел на дорогу А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Встреча произошла в 15:41 26 марта в районе деревни Пустошка под Гатчиной, в направлении поворота на Вырицу, рассказал «Фонтанке» читатель Роман. Сохатый сначала выжидал в кювете, а потом не спеша решил перейти дорогу.
К проезжей части лось начал подбираться, когда мимо проезжал легковой автомобиль, чем, видимо, изрядно напугал водителя. В стороны шарахнулись оба: и автомобилист, и сохатый. К счастью, водитель справился с управлением и благополучно вернулся в свою полосу. А животное без приключений перебежало на другую сторону.
Очевидно, водителям уже стоит быть внимательными и осторожными на областных трассах. При встрече с лосем лучше сбросить скорость или вовсе остановиться и дать ему пройти. Не нужно пугать животное сигналом — напуганный, он может ломануться непредсказуемо. Численность лосей в Ленобласти за последние 7 лет выросла вдвое. Около 30 особей обитают и в Петербурге.
В Выборгском районе недавно провели целую спасательную операцию, чтобы вернуть в природу лосиху Машу, которая забралась на территорию предприятия. Сейчас лосихи воспитывают подрастающих малышей, а к концу весны у них родятся новые детёныши.