Лосиха проникла на предприятие в Петербурге. После визита она получила имя и GPS

Спасательную операцию провели сотрудники комитета по природопользованию Петербурга в Выборгском районе. Они вернули домой, в дикую природу, дикую лосиху, которая заблудилась в городе. Теперь её зовут Маша, сообщает 26 марта телеграм-канал комитета.

Самка лося забежала из леса на территорию одного из предприятий, перепугалась и в таком дезориентированном состоянии могла навредить и себе, и людям. Работники предприятия передали информацию о животном в комитет, и на место прибыла бригада специалистов. Они обездвижили лосиху с помощью снотворного, а затем отвезли обратно в лес и выпустили. А до этого успели дать ей имя — Мария, а также снабдили её передатчиком сигнала GPS.

«Теперь Мария будет под присмотром специалистов — после счастливого спасения на ней установлен датчик GPS», — говорится в сообщении.

Если вы заметили дикое животное на территории Петербурга, не подходите к нему близко и не пытайтесь помочь самостоятельно. Звоните в комитет по природопользованию по круглосуточному телефону (8 812) 417–59–36.



В феврале в Новом Девяткино произошла более трагичная история. В жилые районы забежала беременная лосиха, но выбраться не смогла и погибла.