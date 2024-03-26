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    Весенняя уборка скрипит на зубах. Как моют Петербург после зимы

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    С приходом устойчивого тепла в Петербурге стартовала полномасштабная мойка города. «Фонтанка» 26 марта прошлась по улицам и посмотрела, как идет процесс.

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    Дорожная техника уже вовсю вооружилась щетками и поливалками и гоняет пыль и крошку по дорогам и тротуарам. Дворники во дворах и на детских площадках метут прошлогоднюю листву и кучи песка. Моют ограждения набережных. Убирают расклеенные по городу афиши.

    Ну а горожане привычно протирают запыленные глаза и сплевывают песок. «Типичное пылевое скопление, скрипит на зубах. Вдалеке в районе Кировского завода», — пишет читательница «Фонтанки» Евгения. Хотя на тротуаре и видно влажные следы уборки.

    Фото: читательница «Фонтанки» Евгения
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    Куда нагляднее весеннюю примету сегодня заметили в соседнем с Петербургом Кудрово. Там уборочный трактор подметал щеткой на сухую, продвигаясь в густом облаке пыли. «Печально, но проспект Строителей до перекрестка с улицей Подвойского утопает в песке и пыли», — посетовала читательницы Ирина.

    читательница «Фонтанки» Ирина

    Фото: читательница «Фонтанки» Евгения

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