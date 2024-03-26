«Доброе утро, Игорь Витальевич». Силовики задержали чиновников Минэкономразвития РФ и бизнесменов Ставрополья

Сотрудники МВД и ФСБ задержали должностных лиц Минэкономразвития РФ и бизнесменов Ставрополья. Их подозревают в рейдерских захватах в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ
По данным издания, соучастники незаконно отозвали лицензию вододобывающей организации на добычу минеральной воды на территории месторождения в Ставропольском крае. Целью был рейдерский захват производственных мощностей. Кроме того, установлены факты хищения природного газа в особо крупном размере у нефтегазовой компании региона.
Среди задержанных — директор департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа в министерстве Игорь Храновский. Его задержали прямо в кабинете в одной из башен «Москва-Сити», уточняет ТАСС. Судя по кадрам, силовики зашли к нему с фразой: «Доброе утро, Игорь Витальевич». Он ответил тем же. Остальные фамилии задержанных не разглашаются.
ЦОС ФСБ России
У подозреваемых также провели обыски, в ходе которых обнаружили наличные денежные средства, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса.
Возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий (