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    «Доброе утро, Игорь Витальевич». Силовики задержали чиновников Минэкономразвития РФ и бизнесменов Ставрополья

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    Сотрудники МВД и ФСБ задержали должностных лиц Минэкономразвития РФ и бизнесменов Ставрополья. Их подозревают в рейдерских захватах в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ 26 марта.

    По данным издания, соучастники незаконно отозвали лицензию вододобывающей организации на добычу минеральной воды на территории месторождения в Ставропольском крае. Целью был рейдерский захват производственных мощностей. Кроме того, установлены факты хищения природного газа в особо крупном размере у нефтегазовой компании региона.

    Среди задержанных — директор департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа в министерстве Игорь Храновский. Его задержали прямо в кабинете в одной из башен «Москва-Сити», уточняет ТАСС. Судя по кадрам, силовики зашли к нему с фразой: «Доброе утро, Игорь Витальевич». Он ответил тем же. Остальные фамилии задержанных не разглашаются.

    ЦОС ФСБ России

    У подозреваемых также провели обыски, в ходе которых обнаружили наличные денежные средства, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса.

    Возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ), краже (часть 4 статьи 158 УК РФ) и о вымогательстве (часть 3 статьи 163 УК РФ). Задержанным предъявили обвинения и заключили их под стражу.

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