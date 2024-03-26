«Доброе утро, Игорь Витальевич». Силовики задержали чиновников Минэкономразвития РФ и бизнесменов Ставрополья

Сотрудники МВД и ФСБ задержали должностных лиц Минэкономразвития РФ и бизнесменов Ставрополья. Их подозревают в рейдерских захватах в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ 26 марта.



По данным издания, соучастники незаконно отозвали лицензию вододобывающей организации на добычу минеральной воды на территории месторождения в Ставропольском крае. Целью был рейдерский захват производственных мощностей. Кроме того, установлены факты хищения природного газа в особо крупном размере у нефтегазовой компании региона.

