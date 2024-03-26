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    Водителя фуры, устроившей огненный вечер на М-11, госпитализировали с ожогами и травмами головы

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    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    В дорожной полиции Новгородской области рассказали подробности ДТП с пожаром, из-за которого накануне вечером перекрывали движение на платной трассе М-11 «Нева».

    Авария произошла в 20:30 на 551-м километре скоростной автодороги, в Новгородском районе, сообщает 26 марта пресс-служба УГИБДД по Новгородской области. 44-летний водитель грузовика SITRAC с полуприцепом по неустановленной причине не справился с управлением и наехал на левый отбойник. После ДТП машина загорелась.

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    Водитель грузовика получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и термические ожоги. Его на скорой доставили в больницу. Пожар, который разросся на всю ширину дороги в сторону Москвы, тушили сотрудники МЧС. Дорога была полностью перекрыта в одном направлении. Движение восстановили в начале одиннадцатого часа вечера, писал региональный Минтранс.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Фото: Госавтоинспекция Новгородской области

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