Водителя фуры, устроившей огненный вечер на М-11, госпитализировали с ожогами и травмами головы

В дорожной полиции Новгородской области рассказали подробности ДТП с пожаром, из-за которого накануне вечером перекрывали движение на платной трассе М-11 «Нева».
Авария произошла в 20:30 на 551-м километре скоростной автодороги, в Новгородском районе, сообщает 26 марта пресс-служба УГИБДД по Новгородской области.
Водитель грузовика получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и термические ожоги. Его на скорой доставили в больницу. Пожар, который разросся на всю ширину дороги в сторону Москвы, тушили сотрудники МЧС. Дорога была полностью перекрыта в одном направлении. Движение восстановили в начале одиннадцатого часа вечера, писал региональный Минтранс.