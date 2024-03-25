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    Движение по М-11 в сторону Москвы перекрыто из-за огненного ДТП

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    2 комментария

    Движение по федеральной трассе М-11 полностью перекрыто в сторону Москвы, сообщает 25 марта МЧС. В Новгородской области сотрудники МЧС России ликвидируют пожар прямо на дороге.

    «На 551-м километре трассы М-11 произошло опрокидывание грузовика с последующим возгоранием. Пострадавшего водителя передали врачам», — сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.

    Фото: МЧС России
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    Впечатляющие кадры с места аварии прислали в редакцию и читатели «Фонтанки». На них виден масштаб проблемы.

    читатель «Фонтанки» / МЧС России

    На момент публикации на месте аварии работают семь специалистов и две единицы техники МЧС России.

    Обновление:

    В 22:12 мск МЧС России сообщило о ликвидации горения на месте аварии на трассе М-11. По данным «Фонтанки», движение в сторону Москвы восстановлено по правой полосе.

    Фото: МЧС России

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    ДТП
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