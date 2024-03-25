Движение по М-11 в сторону Москвы перекрыто из-за огненного ДТП

Движение по федеральной трассе М-11 полностью перекрыто в сторону Москвы, сообщает 25 марта МЧС. В Новгородской области сотрудники МЧС России ликвидируют пожар прямо на дороге.
«На 551-м километре трассы М-11 произошло опрокидывание грузовика с последующим возгоранием. Пострадавшего водителя передали врачам», — сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.
Впечатляющие кадры с места аварии прислали в редакцию и читатели «Фонтанки». На них виден масштаб проблемы.
читатель «Фонтанки» / МЧС России
На момент публикации на месте аварии работают семь специалистов и две единицы техники МЧС России.
Обновление:
В 22:12 мск МЧС России сообщило о ликвидации горения на месте аварии на трассе М-11. По данным «Фонтанки», движение в сторону Москвы восстановлено по правой полосе.