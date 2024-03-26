Смольный: количество детей-сирот в Петербурге снизилось

Количество детей-сирот в Петербурге по итогам 2023 года снизилось. Это следует из данных, озвученных на заседании городского правительства во вторник, 26 марта. За год детей с таким статусом стало на 241 меньше.



К началу 2024 года общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 9846 человек. Год назад их было 10 087 .

Большинство из этих детей находится на воспитании в семьях — 8747 человек к началу 2024 года (за год до этого было 8978).

В сиротских учреждениях находятся 1009 детей. В этом направлении тоже заметен некоторый прогресс: годом раньше подопечных центров содействия семейному воспитанию было на 100 человек больше.