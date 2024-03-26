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    Смольный: количество детей-сирот в Петербурге снизилось

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    Количество детей-сирот в Петербурге по итогам 2023 года снизилось. Это следует из данных, озвученных на заседании городского правительства во вторник, 26 марта. За год детей с таким статусом стало на 241 меньше.

    К началу 2024 года общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 9846 человек. Год назад их было 10 087.

    Большинство из этих детей находится на воспитании в семьях — 8747 человек к началу 2024 года (за год до этого было 8978).

    В сиротских учреждениях находятся 1009 детей. В этом направлении тоже заметен некоторый прогресс: годом раньше подопечных центров содействия семейному воспитанию было на 100 человек больше.

    За год статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили 888 человек.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что детям-сиротам в Петербурге начали выдавать мебель и технику для их квартир.

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    СмольныйДети-сироты
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