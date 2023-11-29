Детям-сиротам в Петербурге начнут выдавать деньги на мебель и технику для квартиры

В Петербурге дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей, будут получать деньги для покупки предметов первой необходимости для обустройства жилья. Соответствующий законопроект губернатора Заксобрание 29 ноября приняло в первом чтении.
Как пояснил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко, мера поддержки предоставляется один раз. Чтобы дети-сироты получали средства на обустройство жилья, Смольный получит полномочие устанавливать порядок предоставления и составлять список предметов первой необходимости.
«В предполагаемый перечень предметов первой необходимости планируется включить кухонный гарнитур, комплект для прихожей, набор мебели для комнаты, предметы бытовой техники, холодильник, стиральную машину, утюг, то есть достаточно исчерпывающий перечень предметов», — рассказал Сухенко.
Представитель губернатора добавил, что стоимость этих предметов первой необходимости в третьем квартале 2023 года составляет 160 688 рублей, на 2024 год, с учетом индексации — 168 642 рубля. В бюджете на следующий год на эти расходы заложено 290 млн рублей.
Депутат от «Яблока» Борис Вишневский поинтересовался, не планирует ли правительство финансировать для таких детей обучение их основам финансовой грамотности. «Сейчас у нас дети-сироты выходят из детского дома, они получают жилье, они получают деньги, но ввиду отсутствия опыта и умения нормально распоряжаться деньгами и имуществом очень многие из них потом оказываются жертвами мошенников и это все теряют», — пояснил парламентарий. Сухенко ответил, что такая мера поддержки, по его информации, не планируется, и напомнил, что детей-сирот сопровождают районные администрации.
Депутат от «Новых людей» Ольга Герасина поинтересовалась: насколько, с точки зрения Сухенко, предложенная мера поддержки будет стимулировать устраиваться на работу, социализироваться. «Не повлечёт ли это такой вот, знаете, всё-таки перекос?» — поинтересовалась парламентарий. Представитель губернатора отметил, что такая мера поддержки должна предоставить сиротам больше шансов для благополучной адаптации.