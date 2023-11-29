Детям-сиротам в Петербурге начнут выдавать деньги на мебель и технику для квартиры

В Петербурге дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей, будут получать деньги для покупки предметов первой необходимости для обустройства жилья. Соответствующий законопроект губернатора Заксобрание 29 ноября приняло в первом чтении.



Как пояснил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко, мера поддержки предоставляется один раз. Чтобы дети-сироты получали средства на обустройство жилья, Смольный получит полномочие устанавливать порядок предоставления и составлять список предметов первой необходимости.

