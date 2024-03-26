    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, вос

    758мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.78eur100.37
    ТЕМА ДНЯ

    BMW распотрошила «Газель» на вантовом мосту

    Россиянка Александрова на Miami Open обыграла первую ракетку мира

    1287
    2 комментария

    На турнире Miami Open, организованном Women's Tennis Association, в Майами (штат Флорида, США) российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек со счетом 6:4, 6:2. Таким образом россиянка вышла в четвертьфинал турнира.

    «По ходу встречи Александрова восемь раз подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов», — пишет «Советский спорт».

    В четвертьфинале Александрова в среду, 27 марта, сыграет с американкой Джессикой Пегулой — пятой ракеткой мира. Россиянка располагается на 16-м месте в мировом рейтинге.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Теннис
    ЛАЙК7
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    Гость26 Мар 2024 в 09:20
    кто же ее тренирует
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close