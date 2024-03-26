Россиянка Александрова на Miami Open обыграла первую ракетку мира

На турнире Miami Open, организованном Women's Tennis Association, в Майами (штат Флорида, США) российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек со счетом 6:4, 6:2. Таким образом россиянка вышла в четвертьфинал турнира.



«По ходу встречи Александрова восемь раз подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов», — пишет «Советский спорт».



В четвертьфинале Александрова в среду, 27 марта, сыграет с американкой Джессикой Пегулой — пятой ракеткой мира. Россиянка располагается на 16-м месте в мировом рейтинге.

