Смертельная драка пациентов в НИИ Джанелидзе потянула на 8 лет

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о драке в НИИ Джанелидзе минувшей осенью. Один из пациентов забил другого до смерти.



Антона Кошечкина признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшем смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ), сообщает 25 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По версии обвинения, между 23:00 10 ноября и 9:30 11 ноября у подсудимого возник конфликт с потерпевшим в палате нейрохирургического отделения №2 ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. В ходе драки он не менее семи раз ударил потерпевшего в грудь и живот.