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    Смертельная драка пациентов в НИИ Джанелидзе потянула на 8 лет

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    Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о драке в НИИ Джанелидзе минувшей осенью. Один из пациентов забил другого до смерти.

    Антона Кошечкина признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшем смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ), сообщает 25 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По версии обвинения, между 23:00 10 ноября и 9:30 11 ноября у подсудимого возник конфликт с потерпевшим в палате нейрохирургического отделения №2 ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. В ходе драки он не менее семи раз ударил потерпевшего в грудь и живот.

    Труп 60-летнего пациента со сломанной грудиной в палате нашли около часа дня. Мужчина скончался от тупой сочетанной травмы груди и живота с множественными переломами ребер. Сообщалось, что оба пациента поставили в больницу с травмой головы и передозировкой наркотиками, но в разное время. 17 ноября Кошечкина отправили под стражу.

    Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы. По совокупности с приговором мирового судьи он проведет в исправительной колонии строгого режима 8 лет и один месяц.

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    Комментарии 6

    Гость25 Мар 2024 в 17:05
    № 2.
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