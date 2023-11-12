«Звуков борьбы не было». В НИИ Джанелидзе рассказали подробности о смерти пациента после драки

Пациент попал в нейрохирургическое отделение с травмой головы. Его состояние осложнялось отравлением психотропными веществами. В ночь с 10 на 11 ноября между ним и соседом по палате, госпитализированным с такими же диагнозами (травма головы и отравление психотропами) возник конфликт. О том, как это происходило, 12 ноября «Фонтанке» рассказали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
Как писала «Фонтанка», в полицию из НИИ имени Джанелидзе накануне около часа дня поступило сообщение о том, что в палате был обнаружен труп 60-летнего пациента, у него был зафиксирован перелом грудной клетки. По предварительной информации, смерть стала итогом драки с соседом.
О подробностях трагедии рассказали в пресс-службе НИИ им. Джанелидзе. В клинике подтвердили, что мужчина скончался от закрытой травмы грудной клетки, полученной в результате побоев, нанесенных другим пациентом.
«Оба пациента проходили лечение в нейрохирургическом отделении, лечение по основному диагнозу — травма головы, но состояние обоих осложнялось отравлением психотропными веществами. Пациенты находились вдвоем в трехместной палате. Ночью между ними возник бытовой конфликт, в ходе которого один пациент, ранее судимый, нанес другому удар в область грудной клетки. После чего оба легли спать. Пострадавший не сообщил о драке на пост, звуков борьбы не было», — заявили в стационаре.
Наутро во время обхода пациент был в сознании, сообщают в больнице. Но при осмотре врачи обнаружили, что состояние 60-летнего мужчины ухудшилось, он был пассивным, локально изменился цвет кожи. Когда заподозрили травму, провели исследование и выявили переломы ребер слева. Состояние пациента резко ухудшалось, и его доставили в отделение реанимации, где он и умер.
«Второго пациента задержала полиция. Ведется следствие», — рассказали в НИИ Джанелидзе.