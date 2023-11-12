«Звуков борьбы не было». В НИИ Джанелидзе рассказали подробности о смерти пациента после драки

Пациент попал в нейрохирургическое отделение с травмой головы. Его состояние осложнялось отравлением психотропными веществами. В ночь с 10 на 11 ноября между ним и соседом по палате, госпитализированным с такими же диагнозами (травма головы и отравление психотропами) возник конфликт. О том, как это происходило, 12 ноября «Фонтанке» рассказали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.



Как писала «Фонтанка», в полицию из НИИ имени Джанелидзе накануне около часа дня поступило сообщение о том, что в палате был обнаружен труп 60-летнего пациента, у него был зафиксирован перелом грудной клетки. По предварительной информации, смерть стала итогом драки с соседом.