    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, вос

    754мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.05eur98.32

    «Звуков борьбы не было». В НИИ Джанелидзе рассказали подробности о смерти пациента после драки

    10511
    39 комментариев

    Пациент попал в нейрохирургическое отделение с травмой головы. Его состояние осложнялось отравлением психотропными веществами. В ночь с 10 на 11 ноября между ним и соседом по палате, госпитализированным с такими же диагнозами (травма головы и отравление психотропами) возник конфликт. О том, как это происходило, 12 ноября «Фонтанке» рассказали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

    Как писала «Фонтанка», в полицию из НИИ имени Джанелидзе накануне около часа дня поступило сообщение о том, что в палате был обнаружен труп 60-летнего пациента, у него был зафиксирован перелом грудной клетки. По предварительной информации, смерть стала итогом драки с соседом.

    О подробностях трагедии рассказали в пресс-службе НИИ им. Джанелидзе. В клинике подтвердили, что мужчина скончался от закрытой травмы грудной клетки, полученной в результате побоев, нанесенных другим пациентом.

    «Оба пациента проходили лечение в нейрохирургическом отделении, лечение по основному диагнозу — травма головы, но состояние обоих осложнялось отравлением психотропными веществами. Пациенты находились вдвоем в трехместной палате. Ночью между ними возник бытовой конфликт, в ходе которого один пациент, ранее судимый, нанес другому удар в область грудной клетки. После чего оба легли спать. Пострадавший не сообщил о драке на пост, звуков борьбы не было», — заявили в стационаре.

    Наутро во время обхода пациент был в сознании, сообщают в больнице. Но при осмотре врачи обнаружили, что состояние 60-летнего мужчины ухудшилось, он был пассивным, локально изменился цвет кожи. Когда заподозрили травму, провели исследование и выявили переломы ребер слева. Состояние пациента резко ухудшалось, и его доставили в отделение реанимации, где он и умер.

    «Второго пациента задержала полиция. Ведется следствие», — рассказали в НИИ Джанелидзе.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДжанелидзеБольницаСмертьДрака
    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ29
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 39

    Гость12 Ноя 2023 в 16:16
    Своя своих не познаша.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    39
    close