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    В НИИ Джанелидзе в палате нейрохирургии нашли труп с переломленной грудной клеткой. Подозревают соседа

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    Два пациента могли подраться в палате отделения нейрохирургии НИИ Джанелидзе. Не так давно оба лежали в реанимации, а теперь один в морге, второй в отделе полиции.

    Как сообщает ГУ МВД 12 ноября, сообщение из НИИ поступило накануне около часа дня. В палате был обнаружен труп 60-летнего пациента, у него был зафиксирован перелом грудной клетки. Врачи полагают, что смерть стала итогом драки с соседом по двухместной палате.

    Второго пациента задержали и пока что составили на него протокол о мелком хулиганстве.

    Погибший попал в больницу 26 октября с передозировкой наркотиками. Второй — через несколько дней, с таким же диагнозом. В общей палате они оказались 3 ноября.

    38-летний мужчина, видимо, впервые перешел от слов к делу. Его трижды пытались привлечь за угрозы убийством, но он мирился с потерпевшими.

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