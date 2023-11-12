В НИИ Джанелидзе в палате нейрохирургии нашли труп с переломленной грудной клеткой. Подозревают соседа

Два пациента могли подраться в палате отделения нейрохирургии НИИ Джанелидзе. Не так давно оба лежали в реанимации, а теперь один в морге, второй в отделе полиции.



Как сообщает ГУ МВД 12 ноября, сообщение из НИИ поступило накануне около часа дня. В палате был обнаружен труп 60-летнего пациента, у него был зафиксирован перелом грудной клетки. Врачи полагают, что смерть стала итогом драки с соседом по двухместной палате.



Второго пациента задержали и пока что составили на него протокол о мелком хулиганстве.

