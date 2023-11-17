После смертельной драки в НИИ Джанелидзе между пациентами выживший отправился в СИЗО. Адвокат просил вернуть его в больницу

Решение об аресте обвиняемого в смертельной драке Антона Кошечкина принял Фрунзенский райсуд Петербурга в пятницу, 17 ноября. Сам он просился домой и к врачам.



Об аресте Кошечкина сообщает объединенная пресс-служба судов. По версии следствия, неделю назад он подрался с пациентом НИИ Джанелидзе, с которым делил трехместную палату. Оба мужчины лежали в нейрохирургическом отделении после реанимации. У обоих были травмы головы, а в больницу они попали в том числе с наркотической интоксикацией.

