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    После смертельной драки в НИИ Джанелидзе между пациентами выживший отправился в СИЗО. Адвокат просил вернуть его в больницу

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    Решение об аресте обвиняемого в смертельной драке Антона Кошечкина принял Фрунзенский райсуд Петербурга в пятницу, 17 ноября. Сам он просился домой и к врачам.

    Об аресте Кошечкина сообщает объединенная пресс-служба судов. По версии следствия, неделю назад он подрался с пациентом НИИ Джанелидзе, с которым делил трехместную палату. Оба мужчины лежали в нейрохирургическом отделении после реанимации. У обоих были травмы головы, а в больницу они попали в том числе с наркотической интоксикацией.

    Кошечкин, по версии следствия, не менее пяти раз ударил в туловище оппонента и сломал ему грудину. Тот умер через несколько часов. Действия Кошечкина квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда, которое привело к смерти по неосторожности. Как сообщали в больнице, пострадавший не сообщил о драке на пост и лег спать. «Звуков борьбы не было», — отметили в НИИ.

    Адвокат сообщил суду, что его доверитель еще не вполне оправился и нуждается в дополнительном обследовании в туберкулезной больнице. Сторона просила о любой мере, кроме изолятора.

    Суд арестовал Кошечкина до 14 января.

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    СудДрака
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