    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, зап

    752мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.61eur100.22

    «Поступил звонок». Посетителей и сотрудников торгового дома «Пассаж» на Невском эвакуировали

    3724
    3 комментария

    Сотрудники и посетители торгового дома «Пассаж» в центре Петербурга были эвакуированы из-за анонимного звонка о минировании. Об этом 25 марта сообщил «Фонтанке» директор ТД Дмитрий Абрамов.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    «Поступил звонок о заминировании — эту информацию сейчас проверяют, всё по регламенту», — сообщил Дмитрий Абрамов.

    ПоделитьсяПоделиться

    По информации корреспондента «Фонтанки», у здания находятся три кареты скорой помощи, на место происшествия также приехали полицейские и спасатели. По словам сотрудников «Пассажа», в помещении сработала пожарная сигнализация.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТД ПассажЭвакуацияЗвонок
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close