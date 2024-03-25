«Поступил звонок». Посетителей и сотрудников торгового дома «Пассаж» на Невском эвакуировали

Сотрудники и посетители торгового дома «Пассаж» в центре Петербурга были эвакуированы из-за анонимного звонка о минировании. Об этом 25 марта сообщил «Фонтанке» директор ТД Дмитрий Абрамов.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
«Поступил звонок о заминировании — эту информацию сейчас проверяют, всё по регламенту», — сообщил Дмитрий Абрамов.
По информации корреспондента «Фонтанки», у здания находятся три кареты скорой помощи, на место происшествия также приехали полицейские и спасатели. По словам сотрудников «Пассажа», в помещении сработала пожарная сигнализация.