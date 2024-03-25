Появились фото беспилотника со взрывчаткой, который сбили у НПЗ в Самарской области

Опубликованы фото останков боевого беспилотника, который удалось сбить недалеко от Новокуйбышевского НПЗ. Снимками у себя в Telegram-канале в понедельник, 25 марта, поделился депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Вероятнее всего, они остались после субботнего «прилета». Тогда, напомню, боевые дроны пытались атаковать Куйбышевский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы; слава Богу, без особых последствий», — сказано в посте парламентария.
РИА Новости со ссылкой на правительство региона 25 марта сообщили о том, что дрон со взрывчаткой был обезврежен в лесу рядом с заводом.
В субботу два завода — Куйбышевский и Новокуйбышевский — уже подвергались атакам. Тогда, как писали местные СМИ, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что по Новокуйбышевскому НПЗ атаки удалось отбить, а вот на первом предприятии горела колонна первичной переработки нефти. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.