Появились фото беспилотника со взрывчаткой, который сбили у НПЗ в Самарской области

Опубликованы фото останков боевого беспилотника, который удалось сбить недалеко от Новокуйбышевского НПЗ. Снимками у себя в Telegram-канале в понедельник, 25 марта, поделился депутат Госдумы Александр Хинштейн.



«Вероятнее всего, они остались после субботнего «прилета». Тогда, напомню, боевые дроны пытались атаковать Куйбышевский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы; слава Богу, без особых последствий», — сказано в посте парламентария.