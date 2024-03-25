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    РИА: в Самарской области около НПЗ перехватили и обезвредили дрон со взрывчаткой

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    В Самарской области недалеко от Новокуйбышевского НПЗ удалось перехватить и обезвредить беспилотник со взрывчаткой. Он был посажен в лесу, передаёт 25 марта РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

    ГТРК «Самара» отмечает, что беспилотник упал в 40 метрах от завода вчера, 24 марта.

    В субботу два завода — Куйбышевский и Новокуйбышевский — уже подвергались атакам. Тогда, как писали местные СМИ, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что по Новокуйбышевскому НПЗ атаки удалось отбить, а вот на первом предприятии горела колонна первичной переработки нефти. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.

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