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    «Чкаловская» продолжает работу. Гарь на станцию метро затянуло с улицы

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    8 комментариев

    Запах гари, который почувствовали пассажиры на станции метро «Чкаловская» в Петербурге спустился с улицы. Недалеко от подземки тушили автомобиль.

    В МЧС Петербурга «Фонтанке» 24 марта сообщили, что информация о задымлении на «Чкаловской» проверяется. По предварительной версии, источник зловония находится не в метро.

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    Недалеко от метро, на Корпусной улице горел припаркованный ВАЗ. Пожар ликвидировали в 20:14.

    «Метро работает штатно, был запах гари в тоннеле на перегоне Чкаловская — Крестовский остров, после проверки выявлено, что через вентшахту затянуло с поверхности запах горевшей машины», — добавили в пресс-службе метрополитена.

    В это же время в соцсетях появилась информация о задымлении на «Чкаловской». При этом в справочной подземки заверили, что станция работает.

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    МетрополитенМЧС
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    Комментарии 8

    Гость24 Мар 2024 в 22:04
    Фильтров там нет?
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