«Чкаловская» продолжает работу. Гарь на станцию метро затянуло с улицы

Запах гари, который почувствовали пассажиры на станции метро «Чкаловская» в Петербурге спустился с улицы. Недалеко от подземки тушили автомобиль.



В МЧС Петербурга «Фонтанке» 24 марта сообщили, что информация о задымлении на «Чкаловской» проверяется. По предварительной версии, источник зловония находится не в метро.