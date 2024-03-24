«Чкаловская» продолжает работу. Гарь на станцию метро затянуло с улицы

Запах гари, который почувствовали пассажиры на станции метро «Чкаловская» в Петербурге спустился с улицы. Недалеко от подземки тушили автомобиль.
В МЧС Петербурга «Фонтанке» 24 марта сообщили, что информация о задымлении на «Чкаловской» проверяется. По предварительной версии, источник зловония находится не в метро.
Недалеко от метро, на Корпусной улице горел припаркованный ВАЗ. Пожар ликвидировали в 20:14.
«Метро работает штатно, был запах гари в тоннеле на перегоне Чкаловская — Крестовский остров, после проверки выявлено, что через вентшахту затянуло с поверхности запах горевшей машины», — добавили в пресс-службе метрополитена.
В это же время в соцсетях появилась информация о задымлении на «Чкаловской». При этом в справочной подземки заверили, что станция работает.