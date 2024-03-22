Набиуллина рассказала, какие электронные кошельки россиян могут быть застрахованы

Банк России обсуждает возможность страхования средств россиян на электронных кошельках по аналогии с банковскими вкладами. По мнению регулятора, такой механизм можно применить к неанонимным кошелькам, владельцы которых подтверждают свою личность документами.
Детали обсуждения на пресс-конференции в пятницу, 22 марта, раскрыла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, застрахованы в перспективе могут быть те кошельки, которые прошли идентификацию.
«Только в этом случае может быть установлен получатель страховой защиты», — отметила она.
Объемы средств на таких кошельках выше, чем на анонимных, но в целом остатки на них небольшие.
«Мы считаем, что общий лимит страхового возмещения в 1,4 млн рублей — он более чем достаточен для защиты средств клиентов. После этой ситуации [с Qiwi-кошельками ] мы считаем, что целесообразно распространить защиту и на средства на электронных кошельках», — сказала она.
Банк России 21 февраля 2024 года отозвал лицензию у QIWI Банка, входящего в группу QIWI. После этого средства клиентов, оставшиеся на электронных QIWI-кошельках оказались заблокированы. Агентство по страхованию вкладов выявило около 9,3 млн электронных кошельков, на которых в общей сложности лежали 4,4 млрд рублей. Из них 1,3 млн кошельков — анонимные, на них в сумме пришлось около 277 млн рублей, при этом средний остаток на одном кошельке составил 212 рублей. Для возврата денег владельцы могли подать заявление в АСВ.
Ранее Набиуллина дала понять, у Банка России нет сомнений, что все имеющиеся обязательства QIWI Банка будут выполнены.