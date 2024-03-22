Набиуллина рассказала, какие электронные кошельки россиян могут быть застрахованы

Банк России обсуждает возможность страхования средств россиян на электронных кошельках по аналогии с банковскими вкладами. По мнению регулятора, такой механизм можно применить к неанонимным кошелькам, владельцы которых подтверждают свою личность документами.



Детали обсуждения на пресс-конференции в пятницу, 22 марта, раскрыла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, застрахованы в перспективе могут быть те кошельки, которые прошли идентификацию.



«Только в этом случае может быть установлен получатель страховой защиты», — отметила она.

