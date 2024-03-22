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    ЦБ подал иск о принудительной ликвидации QIWI Банка. Тот остался в профиците

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    Банк России недавно обратился в арбитражный суд с иском о принудительной ликвидации QIWI Банка, у которого ранее регулятор отозвал лицензию. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 22 марта, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

    Отвечая на вопросы журналистов, она напомнила, что у банка была отозвана лицензия, поскольку он был вовлечен в проведение сомнительных операций. Сейчас кредитная организация находится под управлением Агентства по страхованию вкладов.

    «Вывод по итогам работы временной администрации АСВ: у банка есть значительный профицит средств, более 28 миллиардов рублей. То есть превышение его активов над обязательствами. Поэтому мы исходим из того, что все имеющиеся обязательства будут выполнены», — подчеркнула Набиуллина.

    Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля 2024 года. Почему это произошло и как сказалось на других сервисах, предоставляемых клиентам группой QIWI, читайте здесь.

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    Эльвира НабиуллинаЦБ РФQIWI
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