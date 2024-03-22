ЦБ подал иск о принудительной ликвидации QIWI Банка. Тот остался в профиците

Банк России недавно обратился в арбитражный суд с иском о принудительной ликвидации QIWI Банка, у которого ранее регулятор отозвал лицензию. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 22 марта, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.



Отвечая на вопросы журналистов, она напомнила, что у банка была отозвана лицензия, поскольку он был вовлечен в проведение сомнительных операций. Сейчас кредитная организация находится под управлением Агентства по страхованию вкладов.

«Вывод по итогам работы временной администрации АСВ: у банка есть значительный профицит средств, более 28 миллиардов рублей. То есть превышение его активов над обязательствами. Поэтому мы исходим из того, что все имеющиеся обязательства будут выполнены», — подчеркнула Набиуллина.