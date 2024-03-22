    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, ю-з

    756мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.95eur100.37

    Пьяному росгвардейцу из Дагестана, сбившему насмерть ребенка, может грозить до 12 лет колонии. Возбуждено уголовное дело

    992
    6 комментариев

    Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело после смертельного ДТП на трассе «Астрахань — Махачкала», где сбили ребенка и его тетю. Подозревается пьяный росгвардеец.

    Как сообщает СК республики 22 марта, уголовное дело возбудили по факту нарушения ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места аварии (пункты «а, б» части 4 статьи 264 УК РФ). По версии следствия, вечером 21 марта 48-летний житель Дагестана ехал по трассе за рулем Cadillac Escalade, будучи пьяным, и сбил 13-летнего мальчика и 39-летнюю местную жительницу, переходивших дорогу.

    От полученных травм подросток скончался на месте. Женщину доставили в больницу. Подозреваемый скрылся с места происшествия, но позже его задержали.

    Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что задержанный в недавнем прошлом был заместителем командира роты ОМОНа. Однако после уточнений выяснилось, что подозреваемый — действующий сотрудник ведомства. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ДТППьяный водитель
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close