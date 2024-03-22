Пьяному росгвардейцу из Дагестана, сбившему насмерть ребенка, может грозить до 12 лет колонии. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело после смертельного ДТП на трассе «Астрахань — Махачкала», где сбили ребенка и его тетю. Подозревается пьяный росгвардеец.
Как сообщает СК республики 22 марта, уголовное дело возбудили по факту нарушения ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места аварии (пункты «а, б» части 4 статьи 264 УК РФ). По версии следствия, вечером 21 марта 48-летний житель Дагестана ехал по трассе за рулем Cadillac Escalade, будучи пьяным, и сбил 13-летнего мальчика и 39-летнюю местную жительницу, переходивших дорогу.
От полученных травм подросток скончался на месте. Женщину доставили в больницу. Подозреваемый скрылся с места происшествия, но позже его задержали.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что задержанный в недавнем прошлом был заместителем командира роты ОМОНа. Однако после уточнений выяснилось, что подозреваемый — действующий сотрудник ведомства. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.