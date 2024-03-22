Недавно уволенный ОМОНовец в Махачкале напился и насмерть сбил ребенка

Уже бывший замкомандира роты ОМОН в состоянии алкогольного опъянения сбил на трассе 13-летнего ребенка и его тетю. «Кадиллак» с места ДТП скрылся, но водителя нашли.

Как сообщает РИА Новости 22 марта, авария произошла на трассе Астрахань — Махачкала. Cadillac Escalade с 48-летним водителем за рулем скрылся с места ДТП. На трассе он сбил 39-летнюю женщину и его 13-летнего племянника. Ребенок умер на месте, его тетя в больнице в тяжелом состоянии.

Уточняется, что водитель был в состоянии алкогольного опъянения. В недавнем прошлом он был заместителем командира роты ОМОНа.