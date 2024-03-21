ФСБ: в Белгородской области задержан подозреваемый в подготовке теракта против военных РФ

В Белгородской области задержан гражданин России, которого подозревают в подготовке теракта против российских военных. Об этом 21 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Агентство также публикует оперативное видео, на котором мужчина в темной куртке говорит, что собирался совершить теракт в городе Валуйки. Уточняется, что у задержанного обнаружили взрывное устройство, которое он планировал взорвать дистанционно.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сторонника украинской националистической идеологии, который по заданию представителей террористической организации «Русский добровольческий корпус«* (запрещена в РФ. — Прим. ред.) готовил диверсионно-террористические акты в отношении российских военных», — цитирует ТАСС заявление ЦОС ФСБ.
Возбуждено уголовное дело сразу по четырем статьям УК РФ: «приготовление к террористическому акту», «покушение на участие в деятельности террористической организации», «приготовление к диверсии» и «незаконное хранение взрывчатых устройств».
Напомним, ФСБ 14 марта сообщила о разгроме в Петербурге законспирированной ячейки запрещенного «Русского добровольческого корпуса»* (организация признана террористической и запрещена в РФ).
Подозреваемых отправили в СИЗО до 27 апреля. Двое признали причастность и дали показания. По данным следствия, они по заданию военной разведки Украины намеревались отравить высокотоксичным веществом продукты, предназначенные для российских военных в зоне СВО.