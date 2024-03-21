    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 1

    2 м/с, южн

    765мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.69eur100.61
    СРОЧНО

    Автомобиль протаранил сотрудников Водоканала

    ФСБ: в Белгородской области задержан подозреваемый в подготовке теракта против военных РФ

    1205
    3 комментария

    В Белгородской области задержан гражданин России, которого подозревают в подготовке теракта против российских военных. Об этом 21 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

    Агентство также публикует оперативное видео, на котором мужчина в темной куртке говорит, что собирался совершить теракт в городе Валуйки. Уточняется, что у задержанного обнаружили взрывное устройство, которое он планировал взорвать дистанционно.

    «Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сторонника украинской националистической идеологии, который по заданию представителей террористической организации «Русский добровольческий корпус«* (запрещена в РФ. — Прим. ред.) готовил диверсионно-террористические акты в отношении российских военных», — цитирует ТАСС заявление ЦОС ФСБ.

    Возбуждено уголовное дело сразу по четырем статьям УК РФ: «приготовление к террористическому акту», «покушение на участие в деятельности террористической организации», «приготовление к диверсии» и «незаконное хранение взрывчатых устройств».

    Напомним, ФСБ 14 марта сообщила о разгроме в Петербурге законспирированной ячейки запрещенного «Русского добровольческого корпуса»* (организация признана террористической и запрещена в РФ).

    Подозреваемых отправили в СИЗО до 27 апреля. Двое признали причастность и дали показания. По данным следствия, они по заданию военной разведки Украины намеревались отравить высокотоксичным веществом продукты, предназначенные для российских военных в зоне СВО.

    * организация признана террористической и запрещена в РФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФСБ
    ЛАЙК4
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    Гость21 Мар 2024 в 12:34
    Партизанен?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close