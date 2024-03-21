ФСБ: в Белгородской области задержан подозреваемый в подготовке теракта против военных РФ

В Белгородской области задержан гражданин России, которого подозревают в подготовке теракта против российских военных. Об этом 21 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Агентство также публикует оперативное видео, на котором мужчина в темной куртке говорит, что собирался совершить теракт в городе Валуйки. Уточняется, что у задержанного обнаружили взрывное устройство, которое он планировал взорвать дистанционно.



«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сторонника украинской националистической идеологии, который по заданию представителей террористической организации «Русский добровольческий корпус«* (запрещена в РФ. — Прим. ред.) готовил диверсионно-террористические акты в отношении российских военных», — цитирует ТАСС заявление ЦОС ФСБ.

