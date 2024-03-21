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    Актёр Никита Кологривый приговорён к административному аресту

    17900
    34 комментария
    Фото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    Центральный суд Новосибирска 21 марта приговорил актёра Никиту Кологривого к 7 суткам административного ареста за дебош в баре. Прокурор просил 15 суток. Судили звезду за мелкое хулиганство. Об этом сообщает НГС.

    Фото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    Прокуратура Новосибирской области опубликовала официальную информацию о произошедшем.

    «В суде установлено, что 19 марта 2024 года в 3 часа ночи, находясь в помещении бара, в присутствии граждан, выражал явное неуважение к обществу, сопровождающееся грубой нецензурной бранью», — говорится в сообщении.

    В общественном месте нетрезвый Кологривый «в присутствии иных лиц», по данным правоохранителей, устроил конфликт.

    «...Оскорблял работников бара, толкал и хватал бармена за шею и руки, ударил в грудь головой, схватил администратора за шею и начал насильственно склонять к поцелую, получив отказ и сопротивление, укусил девушку за ногу», — объяснили в прокуратуре.

    Далее он бил бармена в грудь, а официанта по голове, снял майку и с голым торсом преследовал официанта, «продолжая свое противоправное поведение».

    Прокуратура на суде отметила, что алкогольное опьянение — это отягчающее обстоятельство, и просила учесть «характер совершенного актером правонарушения».

    «Оно относится к категории административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. Виновный является медийным и публичным лицом, служащим для многих граждан примером», — подчеркнули в прокуратуре.

    На заседании суда актёр просил помилования, говорил, что готов отвечать за ошибки и что извинился перед официанткой, а также пообщался с журналистами. «Фонтанка» подробно передавала его слова, а также публиковала видео НГС из зала суда.

    Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Известен по ролям Емели в фильме «По щучьему велению», Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и т.д. Недавно ему предлагали роль Владимира Жириновского в картине про основателя ЛДПР. В среду он оказался в отделе полиции Новосибирска после веселой ночи в одном из баров, где он дрался и приставал к официантке. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

    Фото: Александр Ощепков / NGS.RU
    Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

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    Никита Кологривый в НовосибирскеНикита Кологривый
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    Комментарии 34

    Гость21 Мар 2024 в 09:16
    А он враг или нет?
    +0−1
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